Tunisie-Trafic de devises : 100.000 euros saisis dans une voiture à Ben Guerdane

La Direction générale de la douane a annoncé l’arrestation d’un individu, à Ben Guerdane, en possession illégale de 100.000 euros, qu’il avait cachés dans un oreiller à bord de son véhicule.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic et la contrebande, une patrouille de la garde douanière de Ben Guerdane a intercepté, hier, mercredi 16 novembre 2022, un véhicule portant une plaque d’immatriculation tunisienne, conduite par un citoyen tunisien qui était accompagné de cinq autres personnes, précise la douane dans son communiqué.

La voiture a été soumise à une fouille approfondie, qui a permis aux agents de la garde douanière de découvrir un «oreiller suspect» : celui-ci contenait en effet des devises étrangères, soit la somme de 100.000 euros en liquide.

Par ailleurs, la même source a ajouté que la même patrouille est parvenue à arrêter un contrebandier transportant des accessoires pour Smartphones, et ce dans le cadre d’une autre opération menée sur la base d’informations et d’investigations. La valeur de la saisie est estimée à plus de 202.000 dinars, indique encore la douane.

Y. N.