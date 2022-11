Al-Joumhouri dénonce la répression exercée par les autorités contre les habitants de Zarzis

Le parti Al-Joumhouri a dénoncé, ce vendredi 18 novembre 2022, la répression exercée par les autorités contre les habitants de Zarzis, notamment l’usage excessif de gaz lacrymogène pour faire face à une manifestation pacifique, «sans même prendre la peine d’écouter les revendications des manifestants».

Dans un communiqué, Al-Joumhouri a dénoncé «le recours systématique de l’autorité putschiste à la répression comme seule voie pour faire face aux revendications des Tunisiens où qu’ils se trouvent», ainsi qu’une «incapacité totale à diriger l’État, menant le pays au bord du gouffre».

Tout en exprimant son soutien aux habitants de Zarzis et à leurs revendications légitimes visant à connaître le destin de leurs enfants disparus lors d’une traversée clandestine vers les côtes européennes, Al-Joumhouri a appelé «les forces politiques et civiles à unifier leurs efforts pour sauver la Tunisie, récupérer son État et ses institutions, et tracer une voie rapide de sortie de cette crise avant qu’il ne soit trop tard».

Y. N.