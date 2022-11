Hichem Ajbouni à Kaïs Saïed : «Qu’avez-vous fait depuis le début de la crise des déchets à Sfax ?»   

Dans le post Facebook traduit ci-dessous de l’arabe, le dirigeant du parti Attayar Hichem Ajbouni s’adresse au président de la république Kaïs Saïed pour lui rappeler le nombre de fois où il évoqué avec les membres du gouvernement la «catastrophe écologique» à Sfax (5 fois depuis le 21 octobre 2021) sans que rien ne soit fait pour l’améliorer.

Plus de 15 mois après le début de la crise des déchets à Sfax, le président de la République reçoit le ministre de l’Environnement et donne ses instructions (on revient à cette barbante expression) que des mesures immédiates soient prises pour mettre un terme à cette catastrophe écologique !!!

D’accord, mais pourquoi n’y a-t-il pas eu de mesures immédiates il y a 15 mois ??

Et combien de fois avez-vous donné vos instructions pour trouver une solution depuis le début de la crise des déchets ??

Et pourquoi vous n’avez pas sanctionné ceux qui n’ont pas réussi à trouver une solution à la crise des déchets ??

Et qui maltraite les habitants de Sfax ?? Et pourquoi ne les avez-vous pas sanctionnés si vous les connaissiez ??

Et que faites-vous de tous ces pouvoirs que vous vous êtes donnés après votre coup d’État contre la constitution si vous n’arrivez pas à résoudre les problèmes du pays ??

Et jusqu’à quand vous allez poursuivre cette politique irresponsable, en essayant de faire croire à l’opinion publique que vous n’êtes pas responsable des problèmes du pays malgré les pouvoirs pharaoniques que vous vous êtes octroyés ??