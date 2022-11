Afek Tounes s’inquiète de la détérioration de la situation politique, sociale et économique en Tunisie

Le parti Afek Tounes a exprimé sa préoccupation quant à la détérioration de la situation politique, économique et sociale en Tunisie, en pointant «l’échec du pouvoir en place à gérer la crise et en condamnant les mesures répressives visant à limiter les libertés et les droits».

Dans un communiqué publié ce samedi 19 novembre 2022, le parti présidé par Fadhel Abdelkafi estime que la situation s’est détériorée dans toutes les régions du pays, citant notamment les récents évènements enregistrés à Zarzis, et condamnant l’usage de la force excessive par la police contre la marche pacifique des habitants qui ont manifesté pour réclamer la vérité sur le sort des jeunes disparus dans le cadre d’une traversée clandestine vers l’Europe.

Afek Tounes a dénoncé dans ce sens la «nonchalance des autorités locales face à la crise migratoire», ainsi que «l’incapacité du président à prendre les précautions nécessaires dans cette crise».

Sur un autre plan, Afek a également rappelé la crise environnementale à Sfax, en exprimant sa solidarité avec les habitants de cette région face à la catastrophe écologique, ainsi que son étonnement de «l’échec lamentable du chef de l’Etat et de son gouvernement à résoudre les problèmes liés au traitement des déchets».

Le parti de Fadhel Abdelkefi estime aussi que les conditions actuelles en Tunisie sont le «résultat naturel de l’incompétence et de l’incapacité apparente des autorités à gérer les affaires de l’État», soulignant le pouvoir unique du président Kaïs Saïed qui s’est accaparé tous les pouvoirs, et de conclure : «les pratiques autoritaires ne mèneront qu’à la chute de son auteur».

Y. N.