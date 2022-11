Les Journées culturelles du Musée du patrimoine traditionnel de Djerba en marge du Sommet de la Francophonie

Le Musée du Patrimoine traditionnel de Djerba accueille en ce moment différents événements artistiques en marge du Sommet de la Francophonie.

En plus du Village de la Francophonie qui abrite plusieurs événements et activités autour des arts et de la culture, le Musée du patrimoine traditionnel de Djerba se joint à cette grande fête que connaît l’île en ce moment dans le cadre de la célébration du 18e Sommet de la Francophonie.

Des pièces de théâtre, des concerts de musique, des expositions d’arts plastiques et d’artisanat ont lieu tout au long de cette semaine au Musée, une initiative de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion culturelle.

F.B