L’Union régionale du Travail à Zarzis appelle à une grève de deux jours

L’Union régionale du Travail (URT) à Zarzis a appelé à une grève générale de deux jours dans la région, pour protester contre le silence des autorités face aux revendications des habitants.

Cette grève vise également à dénoncer la répression policière contre la manifestation pacifique des habitants qui réclament la vérité sur la tragédie maritime et le sort de leurs enfants disparus depuis qu’ils ont tenté une traversée clandestine le 21 septembre dernier, a précisé Hedi Hmidi SG de l’URT de Zarzis, dans une déclaration aux médias.

La même source a rappelé que les familles et proches des disparus ont manifesté dans le but de se faire entendre par les autorités, regrettant que celles-ci aient répondu par la répression sécuritaire et estimant que les responsables doivent apporter des solutions aux habitants aux lieu de leur répondre avec du gaz lacrymogène.

Y. N.