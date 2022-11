Sommet de la Francophonie : Réunion entre des responsables de l’Utica et des hommes d’affaires canadiens

En marge du Sommet de la Francophonie qui se tient les 19 & 20 novembre 2022, à Djerba, une réunion a été organisée entre des responsables de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) et une délégation d’hommes d’affaires canadiens.

Présidée par le président l’Utica Samir Majoul et Karl Blackburn Président du Conseil du patronat du Québec, cette réunion a été l’occasion de passer en revue les opportunités économiques entre la Tunisie et le Canada, ainsi que la nécessité d’exploiter les avantages du climat des affaires et des investissements dans les deux pays.

Le renforcement de la coopération entre la Tunisie et le Canada permettra de promouvoir la coopération dans différents secteurs indique l’Utica dans un communiqué publié ce samedi 19 novembre 2022, en ajoutant que la délégation tunisienne a souligné que «la Tunisie représente un site stratégique d’exportation et une plate-forme très importante pour accéder aux marchés européens, africains et arabes, grâce à l’accord de partenariat conclu avec l’Union européenne (UE) et l’accord de libre-échange avec les pays arabes, en plus de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine».

«Les avantages du site Tunisie consistent en les compétences de ses ressources humaines, la culture de l’entrepreneuriat et l’ouverture des entreprises en Tunisie sur le reste du monde», a encore souligné la délégation tunisienne, citée par le communiqué de l’Utica.

Y. N.