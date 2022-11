Salon Mood Talent à El Marsa : mode, bien-être, déco et beauté

La 43e édition du salon des créateurs Mood Talent, organisée en partenariat avec le groupe de Cathy Segueu Amira «Ma Tunisie, ses artisans et artistes», se tiendra à Dar El Marsa , du 25 au 27 novembre 2022.

Les organisateurs annoncent la participation de 21 exposants des domaines de la mode, du bien-être, de la déco et de la beauté, qui présenteront leurs dernières créations et leurs produits innovants lors d’une édition que l’on annonce «pas comme les autres, plus éclectique que les précédentes».

Atelier Damien Acoca et Résidences Damien Acoca, qui œuvrent dans le domaine du développement personnel et de l’acting en Tunisie, en France et en Suisse, sont également partenaires de cette édition.

Parmi les marques présentes on annonce Maja Créations et Eterno Bloom (décoration), Yuba, Lamia Latrous, Look Glamour, LabDesign, Miss Anaïs, Hoowa For Men, Baz’Art (mode), Liligre et Hersé (maroquinerie), Berka, Dada, Allora et Malakite (bijoux), La Forêt Essential Oils (beauté et bien-être).

Deux stands sont offerts aux associations qui vendront leurs produits créatifs au profit de leurs œuvres sociales : Appai (autisme) et Agim (insuffisance moteur) et les dons pour leurs actions sont bien entendu les bienvenus.