Sommet de la Francophonie : le choix discutable de TV5 Monde

En marge du 18e Sommet de la Francophonie qui se tient les 19 et 20 novembre 2022, une mauvaise surprise, en tout cas pour les Tunisiens, est venue de la chaîne francophone TV5 monde…

Par Fethi Hammami *

Une chaîne si réputée par son sérieux agit avec désinvolture pour ne pas dire avec malveillance à l’égard de notre pays, sinon comment expliquer que de tout le répertoire cinématographique tunisien, elle n’a pas trouvé de mieux que de programmer la diffusion dans la soirée du dimanche 20 novembre que le film tunisien ‘‘Le Challat de Tunis شلاط تونس’’ (‘‘Le balafreur’’) de Kaouther Ben Hania, l’une des valeurs sûres de notre cinéma actuel.

C’est certes un excellent film, sorti en salle en 2014, et il compte parmi les plus intéressantes créations cinématographiques tunisiennes de ces dix dernières années qui, plus est, a eu un certain succès international. Ce sont, on l’imagine, ces considérations qui ont prévalu derrière ce choix qui plaira sans doute aux cinéphiles, mais qui pourrait poser problème aux yeux le grand public, car ce long métrage reprend un fait divers scabreux qui a provoqué, en 2003, une véritable psychose à Tunis. C’est l’histoire d’un individu à moto, armé d’un rasoir, balafrant les fesses des femmes… On aurait sans doute trouvé mieux pour accompagner l’organisation par notre pays du Sommet de la Francophonie… Certain(e)s Tunisien(ne)s, pour peu qu’ils (ou qu’elles) soient un peu susceptibles, pourraient ne pas voir là un hommage, mais un ironique clin d’œil sinon une offense.

Cette sorte d’hommage à notre pays et soi-disant marque de respect à sa création artistique, voulues par les programmateurs de la chaîne francophone, ne nous semble pas très heureux… Car, comme dit un adage de chez nous: «لكل مقام مقال» («À chaque circonstance, la parole qui convient»)… elle nous offense au lieu de nous rendre hommage.

* Acteur de la société civile.