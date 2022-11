Madart Carthage : Projection et débat sur le harcèlement sexuel autour du film « She said »

Le film américain « She said », autour de l’affaire Weinstein qui a donné naissance au mouvement #Metoo, sera projeté en avant-première tunisienne au Ciné-Madart à Carthage demain, mardi 22 novembre. La projection sera suivie d’un débat sur le harcèlement sexuel.

Be Films Distribution et l’Association tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) organisent une projection du film « She said » de Maria Schrader (2022) adapté du film éponyme de Jodi Kantor et Megan Twohey. Un film événement qui revient sur l’enquête journalistique menée autour du producteur américain Harvey Weinstein qui a commis plusieurs agressions sexuelles sur des femmes ayant travaillé avec lui.

Ce scandale révélé en 2017 avait libéré la parole de nombreuses femmes aux Etats-Unis et dans le monde entier et a lancé le mouvement féministe Me too qui dénonce le harcèlement sexuel.

La projection du film sera suivi d’un débat animé par l’universitaire et écrivaine Monia Ben Jemia.

F.B