Météo-Tunisie : Pluies et vents forts pouvant atteindre 100km/h

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce lundi 21 novembre 2022, que des vents forts pouvant atteindre 100km/h et sont attendus à partir de ce soir et se poursuivront demain mardi, en particulier au nord de la Tunisie.

Dans son alerte météo, l’INM précise que les vents souffleront à une vitesse variant entre à 60 et 80 km/h, pouvant atteindre 100km/h au nord et sur les hauteurs et provoqueront, dans le sud du pays, des tempêtes de sable.

La même source a ajouté que des pluies, localement orageuses, sont également attendues nord du pays, demain mardi ainsi que mercredi , et pouvant être abondantes dans les régions côtières et à l’extrême nord-ouest.

Y. N.