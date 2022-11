Tunisie : Pas de suspension de cours dans les écoles pendant le match Tunisie-Danemark

A travers un communiqué rendu public ce lundi 21 novembre 2022, le ministère de l’Education a fait savoir que les cours se poursuivront de façon normale, selon les emplois du temps ordinaires durant toute la journée du mardi 22 novembre.

Pourtant, demain, la Tunisie joue son premier match de la Coupe du monde face au Danemark à 14h (heure tunisienne) et on se serait attendus à une demi-journée de vacances dans les établissements scolaires et universitaires. Mais décidément, ce gouvernement a l’air de vivre dans une autre planète.

C. B. Y.