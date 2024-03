Une journée avec les fanatiques du football tunisien

Avec les supporters de l’Etoile du Sahel alors qu’ils se rendaient à Tunis pour voir leur équipe affronter l’Espérance de Tunis en Ligue des champions africaine. Une journée avec les fous de football en Tunisie.

Reportage de Andy Mitten

Le soleil se couche à l’est sur les montagnes qui bordent la Tunisie et l’Algérie. A droite, la Méditerranée. Tout droit sur l’autoroute principale du pays et à 120 kilomètres au nord, la capitale Tunis.

Ce jour-là, la route est animée par les partisans en maillot rouge de l’Etoile du Sahel. Environ 25 000 d’entre eux ont fait le déplacement toute la journée pour le match qui débutera à 20 heures.

Ils vont voir leur équipe disputer un important match de Ligue des champions africaine contre l’Espérance de Tunis, le plus grand club du pays. Les deux clubs font partie des clubs à succès du football africain. Les deux doivent gagner.

Au bord de l’autoroute, des jeunes demandent à être emmenés vers le nord.

«Ces enfants n’ont pas d’argent et n’ont pas de billet pour le match, ils feront tout pour assister au match et soutenir leur équipe», explique Ismail. «Ils feront n’importe quel sacrifice pour leur équipe», ajoute Ismail, 20 ans, apprenti dans une entreprise de robotique et d’électronique à Lucerne, qui a pris l’avion depuis son domicile en Suisse pour assister au match.

Il est né en Suisse, faisant partie d’une diaspora tunisienne qui est importante en France et en Italie, mais aussi aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite. Il a également vécu à Sousse, en Tunisie, pendant 10 ans avant de retourner en Europe parce que son père pensait que ce serait mieux pour son avenir.

Le football pour échapper aux difficultés quotidiennes

Les levers de soleil sur la Méditerranée, ses amis et l’ambiance autour de l’Etoile du Sahel lui manquent. Il se sent chanceux de revenir pour le grand match avec ses amis.

D’autres supporters s’entassent dans des fourgons, des taxis communaux, 15 à l’arrière d’un fourgon blanc avec deux sièges à l’avant. Ceux qui sont les plus proches de la porte traînent à l’arrière le long de l’autoroute. Ils chantent, ils brandissent leurs drapeaux avec les étoiles que l’on peut se procurer facilement chez les vendeurs bordant la route.

«Tu m’as volé l’âme, chantent-ils en arabe mêlé de mots français. Tu es mon amour. Je passe ma vie à aller partout avec toi.»

«Ils utilisent le football pour échapper à la réalité de la vie quotidienne – ce qui peut être difficile pour un jeune Tunisien. Il est difficile de trouver du travail. Beaucoup partent à l’étranger. Alors ils s’assoient dans les cafés et pensent à leur équipe de football», explique Ismail.

L’Etoile est basée à Sousse, la troisième plus grande ville de Tunisie avec 670 000 habitants. Bien qu’il s’agisse d’un club immense dans un stade modernisé, ils doivent disputer leurs matchs de Ligue des champions dans la capitale et domicile de leurs rivaux. Le stade Hammadi Agrebi, d’une capacité de 60 000 places, est le seul site du pays autorisé à accueillir des matchs de la Ligue des champions.

L’Etoile sportive du Sahel, de son nom complet, fêtera son centenaire l’année prochaine, 100 ans après sa création lors d’une réunion publique dans une école franco-tunisienne. Ils ont choisi le nom Etoile parce qu’ils ne voulaient pas seulement représenter la ville de Sousse, mais toute la région du Sahel.

Leurs couleurs sont le rouge et le blanc, celles du drapeau tunisien, ce à quoi les autorités coloniales françaises voulaient mettre fin.

Ils ont remporté plus de trophées de la Confédération africaine de football (CAF) que n’importe quel club tunisien et ont été champions de Tunisie la saison dernière. Ils sont classés parmi les clubs les plus titrés d’Afrique aux côtés d’Al Ahly et du Zamalek d’Égypte, du Wydad et du Raja du Maroc et du TP Mazembe du Congo – et de l’Espérance de Tunis.

L’Espérance, championne d’Afrique à quatre reprises, la dernière en 2018, est le plus grand club et le plus titré de Tunisie, mais il a été tiré avec l’Etoile dans le même groupe de la Ligue des champions 2023/24 aux côtés de l’Angolais Petro de Luanda et du Soudanais Al Hilal.

Compte tenu de la taille de l’Afrique, des équipes d’un même pays peuvent être réunies dans un même groupe, ce qui limite également les grandes distances à parcourir.

Les supporters qui voyagent vers le nord vont ainsi assister à un match «à domicile» dans un stade municipal de la ville de leurs principaux rivaux, alors que le nombre de personnes autorisées à assister aux matches de football a été restreint depuis le soulèvement du Printemps arabe de 2010, qui a débuté en Tunisie.

Les supporters du club adverse sont également interdits, bien qu’ils soient autorisés à entrer pour les matchs continentaux, et 1 500 personnes sont présentes parmi les 25 000 spectateurs pour celui-ci. Cela signifie que sur les 17 000 abonnés de l’Espérance, à peine un sur dix peut obtenir un billet.

Et comment chacun de ces supporters «extérieurs» fait sentir sa présence, chantant et dansant dans l’étage inférieur derrière le but pour soutenir ES Tunis. Ils chantent en arabe, quatre groupes d’ultras vêtus pour la plupart de noir.

Les Ultras L’Emkachkines ont été le premier groupe ultra en Tunisie, fondé en 2002. Les groupes Zapatista Esperanza, Fedayn et Torsida ont suivi pour former le club le plus grand et le plus titré du pays qui attire des supporters de toute la Tunisie.

Beaucoup plus de policiers qu’un match habituel

L’influence des ultras est illustrée par des drapeaux en italien indiquant «Unico Amore». Ils sont au stade quelques heures auparavant, tandis qu’Ismail et ses amis se dirigent vers la capitale Tunis mais pas sur l’autoroute principale.

«J’ai peur, tu vas chez notre ennemi», prévient-il. Les supporters de l’Étoile indiquent qu’ils vont au match en faisant clignoter leurs feux rouges arrière pour pouvoir se suivre. La sécurité est également élevée, avec beaucoup plus de policiers par personne qu’un match habituel de première ligue tunisienne.

The National passe pas moins de cinq contrôles de billets et de sécurité avant d’entrer dans le stade, où du thé est servi et des amandes fraîches et de la menthe sont proposées pour être mis avec le thé. Les journalistes de la radio – ce média est important dans ce pays de 12 millions d’habitants – parlent avec enthousiasme du match à venir. Les plus jeunes sont davantage attirés par les réseaux sociaux.

Le stade situé à la périphérie de Tunis a été construit en 2001 pour les Jeux Méditerranéens. La Tunisie y a battu le Maroc pour remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2004 sous la direction du Français Roger Lemerre, qui avait conduit la France vers la gloire du Championnat d’Europe quatre ans plus tôt.

L’ambiance monte. Le football est une grande affaire en Tunisie. L’équipe était l’unique représentant de l’Afrique à la Coupe du monde 1978 en Argentine. Les équipes maghrébines occuperont huit des quinze places accordées aux équipes africaines entre 1978 et 1998.

Des ligues nationales solides y ont aidé, tandis que la Tunisie, un bout de territoire entre des pays beaucoup plus grands, a eu l’exceptionnel Tarak Dhiab, footballeur africain de l’année en 1977.

La préparation de la Tunisie pour la phase finale de la Coupe du monde 1978 n’a pas été idéale, car elle a été interdite de jouer dans toute compétition africaine après que toute l’équipe ait quitté le terrain à la suite d’un penalty controversé accordé lors d’un match contre le Nigeria.

En Argentine, la Tunisie a été tirée au sort dans un groupe contre l’Allemagne de l’Ouest, championne du monde, la Pologne, troisième lors de la précédente Coupe du monde, et le Mexique.

La Tunisie a battu le Mexique 3 à 1 et le journal argentin La Nación a écrit: «L’un des résultats les plus inattendus de l’histoire de la Coupe du Monde». C’était la première fois qu’une équipe africaine ou arabe remportait un match lors de la finale mondiale.

L’épopée argentine des Aigles de Carthage

Les neutres ont soutenu la Tunisie, l’opprimée. Leur charismatique entraîneur Abdelmajid Chetali a aidé, mais ils ont perdu 1-0 contre la Pologne lors du match suivant, et les Rouges et les blancs devaient battre les Allemands lors de leur dernier match. «Ils ont de la technique et de la force. Et ils se rapprochent en défense comme un accordéon, et ressortent rapidement de là pour attaquer», rapporte un reportage allemand citant l’excellent ouvrage ‘‘Feet of the Chameleon, the story of African Football’’. Les Tunisiens ont fait match nul 0-0 contre les tenants de la Coupe du monde et sont sortis.

Connue sous le nom des «Aigles de Carthage», la Tunisie a atteint six finales de Coupe du monde, tout en remportant la Coupe d’Afrique des Nations (2004), la Coupe arabe de la Fifa (1963) et le Championnat d’Afrique des nations (2011).

De retour aux temps modernes, au Stade Hammadi Agrebi, l’ES Tunis démarre la plus forte des deux équipes. Les deux équipes ont récemment changé d’entraîneur dans l’espoir d’une embellie. Il en coûte environ 7 $ pour s’asseoir derrière le but, même si tout le monde se lève. Le football est un sport ouvrier en Tunisie et le prix des billets pour ce match se situe entre 11 et 16 dollars pour les sièges situés le long du terrain.

L’Etoile n’a pas le droit d’acheter des joueurs, ce qui signifie que la majeure partie de son équipe est tunisienne. L’Espérance compte deux Brésiliens et des joueurs de Côte d’Ivoire, d’Algérie et de RD Congo.

Le Brésilien Yan Sasse frappe le poteau puis enchaîne le rebond pour donner l’avantage à l’Espérance. La fumée des fusées éclairantes tirées de la poche des supporters enveloppe le stade. Zakaria El Ayeb porte le score à 2-0 après 41 minutes. «Son anniversaire est le même que celui du club», explique un journaliste, comme si c’était un signe. Les supporters «extérieurs» chantent, tandis qu’un homme avec cinq téléphones portables s’en mêle. Il est en charge de l’organisation et doit être au top dans une ambiance fébrile.

Des fusées éclairantes sont allumées puis lancées sur le terrain avant d’être éteintes par des pompiers portant des casques argentés comme des sentinelles romaines. Il y a des chants et des drapeaux hostiles aux gens du Sahel.

Le match semblait terminé à la mi-temps, mais malgré la contre-performance de leur équipe, les tifo des supporters étoilés sont superbes. Ils déploient d’immenses banderoles. L’une d’elle dit : «Je te donnerai ma vie sans contrepartie». Une autre «Je soutiens, je me sacrifie pour le maillot. Je suis fou.»

Un vaste drapeau montre deux soldats français emmenés, un retour à 1956, lorsque la Tunisie a obtenu son indépendance après 80 ans de domination française. Des drapeaux palestiniens sont également brandis.

Mais ensuite l’ambiance tourne du côté de l’Etoile. Les jeunes courent et se battent les uns contre les autres, grouillant comme des oiseaux en migration. La police les disperse et rétablit l’ordre.

Ce n’est pas la Tunisie que le pays souhaite faire découvrir aux touristes, dans un pays où les gens sont sympathiques et accueillants.

Dans la tribune, Ismail attend la fin. Il est revenu voir un autre match en décembre et s’apprêtait à repartir avant la fin quand l’Etoile a marqué. «La dernière fois était parfaite. Mais pas cette fois», a-t-il déclaré après le match.

L’Espérance termine deuxième du groupe et se qualifie pour les huitièmes de finale, l’Etoile termine dernière avec une seule victoire en six matchs. Leur saison de football continental est terminée.

En 2010, le chômage élevé, l’inflation des produits alimentaires, la corruption et les mauvaises conditions de vie ont conduit à des manifestations et à des soulèvements antigouvernementaux qui se sont répandus dans une grande partie du monde arabe. Le président Zine El Abidine Ben Ali a fui le pays après 23 ans au pouvoir et le gouvernement tunisien a été renversé.

Depuis, les équipes tunisiennes sont restées parmi les plus puissantes d’Afrique au cours de la décennie, même si l’équipe nationale a chuté à la 65e place du classement mondial de la Fifa – son plus bas niveau jamais enregistré.

En janvier, une défaite choc contre la Namibie signifiait que c’était la première fois depuis 2013 que la Tunisie n’atteignait pas les huitièmes de finale de la CAN.

Les Tunisiens sont fiers d’Hannibal Mejbri

Le matin après le match, The National a voyagé quelques heures vers le sud via un taxi communal vers la ville de Hammamet. Bien qu’il existe une autoroute et un train modernes, les transports publics sont limités et les petites camionnettes attendent d’être remplies de passagers avant de partir.

Un marché animé proche d’une gare routière de Tunis proposait des maillots de football, mais ce sont les équipes internationales et leurs joueurs vedettes qui ont dominé, plutôt que les équipes tunisiennes. Dans un stand vendant des coques pour téléphones portables, il y a un ballon de football «Man Utd». A l’aéroport, ce sont les clubs de Manchester, Liverpool, Real Madrid, Barcelone ainsi que les LA Lakers du côté NBA dont les maillots sont les plus demandés.

La Premier League anglaise est extrêmement populaire en Tunisie, et l’intérêt pour la Liga, la Ligue 1 et la Serie A est également élevé grâce à la proximité géographique et au fait que la chaîne publique italienne Rai 1 était disponible en Tunisie avant même l’époque des satellites et du streaming.

Cela pourrait devenir un problème pour le football tunisien si les jeunes supporters, qui aiment aussi les fantastiques matchs de football de la Premier League, préfèrent rester chez eux pour regarder les championnats européens plutôt que d’assister en personne aux matchs nationaux, où les problèmes de sécurité demeurent.

L’arabe est majoritairement parlé, le français aussi puisque la Tunisie est une ancienne colonie française. De plus en plus de jeunes générations parlent anglais.

Les Tunisiens sont fiers qu’Hannibal Mejbri, qu’ils considèrent comme une future star, ait choisi de jouer pour son pays d’origine plutôt que pour la France, son pays de naissance. Mejbri était à Manchester United et est maintenant à Séville.

Dimanche, les deux équipes se sont à nouveau affrontées lors des barrages du championnat tunisien. Cette fois, l’Etoile a été autorisée à jouer à Sousse mais malgré l’avantage du terrain, l’ES Tunis s’est encore imposé, par un seul but inscrit à 10 minutes du terme. Pas étonnant que les supporters de la capitale chantent en ce moment.

Traduit de l’anglais.

Source : The National.