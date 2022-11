La danseuse de flamenco Patricia Guerrero en spectacle à l’Opéra de Tunis

La célèbre danseuse de flamenco Patricia Guerrero sera le soir du dimanche 27 novembre sur la scène de l’Opéra de Tunis pour présenter le spectacle « Proceso Eterno ».

Organisé par le Théâtre de l’Opéra de Tunis en partenariat avec l’ambassade d’Espagne à Tunis et le soutien de l’Institut Cervantes à Tunis e spectacle « Proceso Eterno » est un voyage musical dans l’univers Flamenco, au rythme des guitares, du chant et de la danse qui sera assuré par Patricia Guerreo, figure de la danseuse de flamenco originaire de Grenade.

Dans ce spectacle « Proceso Eterno », Patricia Guerrero plonge dans le processus de la vie. Une constance créée par la peur de briser les barrières sociales qu’on se crée soit-même.

« Sergio El Colorao appartient à la dynastie « Coloraos » de Grenade, avec une voix douce et flamenco qui éveille les sens ; et percussions d’Agustín Díassera, toujours aux côtés de Patricia dans ses œuvres, apportant sa sagesse rythmique et musicale.«

F.B