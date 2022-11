Tunisie : Clôture de la deuxième édition de l’école féministe Lina Ben Mhenni

La clôture de la 2e édition de l’école féministe Lina Ben Mhenni aura lieu le samedi 26 novembre au ciné-théâtre Le Rio au centre-ville de Tunis. La cérémonie sera l’occasion de présenter une performance théâtrale basée sur les textes féministes d’artistes et militantes ayant participé à cette édition.

Placée sous le slogan « écrire pour résister, écrire pour exister », la deuxième édition de l’école d’été féministe Lina Ben Mhenni s’est déroulée sur trois étapes : L’université d’été, l’octobre online session et enfin la résidence créative et la performance théâtrale.

15 artistes et militantes en pris part à l’université d’été avec chacune un projet d’écriture littéraire, journalistique ou académique. Durant cinq jours de travail, elles ont pu participé à des ateliers, à des débats et à des sessions d’écriture. Le fruit de ce travail sera présenté sous forme de performance théâtrale. Un débat s’en suivra autour de la parole féministe en présence de la metteuse en scène Sihem Akil et des membres de l’association.

F.B