Tunisie : La BNA adhère à la plateforme Pay smart

Une cérémonie de lancement de la plateforme d’agrégation de paiement numérique des factures des établissements publics («Pay smart») a été organisée par la Banque centrale de Tunisie (BCT) et l’International Finance Corporation (IFC) en marge du forum «Innovation et Paiements Digitaux : Véritables leviers pour une croissance inclusive en Tunisie». Une plateforme à laquelle la BNA, notamment, adhère, dans le cadre de sa stratégie de digitalisation.

Signataire d’une convention avec la Société monétique de Tunisie (SMT) pour le lancement de ce service, la Banque nationale agricole (BNA) met à la disposition des clients et non clients de la banque, différents canaux de paiements digitaux, y compris les wallets, leur permettant le règlement des factures émises par les services publics en ligne et en toute simplicité et sécurité.

«𝐿𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑒𝑡 𝑙’𝑎𝑑ℎ𝑒́𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑁𝐴 𝑎̀ 𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 𝑠’𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒́𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑁𝐴. 𝐷𝑒́𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑖𝑙𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒́𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑑’𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒, 𝑙𝑎 𝐵𝑁𝐴 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎 𝑒́𝑣𝑜𝑙𝑢𝑒𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒́𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑒́𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠.

𝑁𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡𝑒́𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑠𝑒́𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑑’𝑎𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡𝑒́𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒́.

𝑁𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒́𝑣𝑜𝑙𝑢𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒́, 𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 », a déclaré M. Mondher Lakhal, directeur général de la banque.