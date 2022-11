Tunisie – Shigellose : décès d’une fillette de 8 ans

Une fillette âgée de 8 ans a quitté la vie, dimanche dernier 20 novembre 2022, après avoir été infectée par la bactérie shigella, a annoncé, ce mercredi, le directeur régional de la santé à Tunis, Tarek Bennacer.

Selon le responsable, qui est intervenu sur Mosaïque FM, la victime aurait pu être sauvée si elle avait été prise en charge dès l’apparition des symptômes.

La prévention est, comme toujours, meilleure, et M. Bennacer n’a pas manqué de le rappeler, insistant sur l’importance de se laver les mains et de bien laver les fruits et légumes avant de les manger.

D’autre part, il a indiqué que 69 cas d’autres enfants atteints par la shigellose sont hospitalisés à l’hôpital d’enfants de Bab Saâdoun et que leur état sanitaire est entrain de s’améliorer, niant la rumeur selon laquelle certains d’entre eux seraient en réanimation.

Bennacer a, par ailleurs, rappelé que l’apparition de la fièvre, la diarrhée et des douleurs abdominales sont les symptômes les plus fréquents de la maladie en question.

