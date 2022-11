Des entreprises tunisiennes au salon Libya Oil, Gas and Renewable Energies

Une trentaine d’entreprises tunisiennes devraient participer au salon Libya Oil, Gas and Renewable Energies, qui se tiendra à Tripoli, du 28 au 30 novembre 2022. C’est la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) organise la participation tunisienne à ce salon.

Les entreprises tunisiennes qui ont manifesté leur intention de participer à cet événement international sont actives dans les secteurs du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables, des services pétroliers, de la maintenance, des pièces détachées, des matières premières, de la peinture, des assurances, de la sécurité, de la sûreté, de la restauration, du transport terrestre et maritime, de la manutention et du dédouanement.

La CCIS a indiqué, dans un communiqué publié mercredi soir, que l’organisation de cette participation tunisienne s’inscrit dans ses efforts continus pour «consolider les relations économiques privilégiées avec la Libye sœur».

Cette exposition est une occasion importante pour les hommes d’affaires tunisiens de présenter leurs produits et services sur le marché libyen, de discuter de nouvelles pistes de coopération et de rencontrer des patrons d’entreprises et des investisseurs locaux et étrangers.

Le programme de la CCIS, lors de ce salon, comprendra également l’organisation de rencontres d’affaires et de partenariat au profit des participants tunisiens, en coordination avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli, qui recevra la délégation tunisienne, afin de «renforcer les horizons de la coopération tuniso-libyenne dans un secteur vital d’importance majeure, surtout après les répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur le marché mondial de l’énergie.»

I. B.