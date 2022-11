La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania parmi le jury du Red Sea international Film Festival

La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania fera partie du jury du Red Sea international Film Festival dont la deuxième édition aura lieu au mois de décembre prochain en Arabie saoudite.

La direction du Festival Red Sea Film vient de dévoiler les membres du jury de la deuxième édition du festival qui aura lieu du 1er au 10 décembre 2022. Le jury sera présidé par le réalisateur et producteur américain Oliver Stone, et parmi ses membres on retrouve la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania aux côtés notamment de l’actrice égyptienne Nelly Karim.

Le Red Sea international Film Festival avait été lancé l’année dernière avec une remarquable participation du cinéma tunisien dans la compétition officielle.

F.B