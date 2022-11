Tunisie : Le cinéaste Issam Bouguerra libéré

Me Bassem Trifi fraîchement élu à la tête de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, vient d’annoncer; dans la soirée de ce jeudi 24 novembre 2022, que le jeune cinéaste tunisien Issam Bouguerra a été libéré.

Placé en détention depuis août 2021 pour une affaire de consommation et de détention de cannabis, sa première audience en date du 6 octobre avait été repoussé et suite à son procès de ce jour, la justice a décidé «de se contenter de la période passée en prison», selon un post publié, ce soir par Me Trifi.

Depuis plus d’un an artistes et activistes ont mené une campagne de soutien sous le slogan « Free Faracha», en référence à son film court-métrage «Papillon», primé cette année à Paris dans le cadre du Festival « Mon premier film », en recevant la la coupole d’or.

Y. N.