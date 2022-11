Moktar Lamari : «Les deux chiffres les plus inquiétants de l’économie tunisienne»

L’agence de notation Fitch Solutions, a publié Portrait macroéconomique de la Tunisie, publié le 22 novembre 2022, un tableau brossant le portrait macroéconomique de la Tunisie. Deux chiffres y retiennent surtout l’attention…

Commentant les principaux chiffres relatifs à l’économie tunisienne contenus dans ce tableau, l’économiste universitaire qui enseigne au Canada, Moktar Lamari, a écrit ceci sur son blog: «Deux chiffres m’inquiètent et qui contredisent les chiffres officiels du gouvernement et de la Banque centrale de Tunisie. Un, la dette publique rapportée au PIB serait de 127% en 2022. Deux, le taux directeur de la banque centrale va augmenter de 125 points de base dans les 4 prochains mois… Fitch Solutions produit ce tableau dans un rapport qui analyse en profondeur les risques et les tendances ! Tout y passe… et tout indique que le gouvernement fait de la rétention de la vraie information et les médias laissent faire, par complaisance, ou par incompétence?»

Concernant la rétention de l’information, M. Lamari a sans doute raison de pointer les médias tunisiens, mais si certains sont, comme il le dit, complaisants, la plupart n’ont malheureusement pas la spécialisation nécessaire pour l’analyse financière pointue.

Pour ce qui est de Kapitalis, nous avons toujours cherché à bien informer nos lecteurs sur les problèmes de l’économie nationale, tout en laissant la parole, par précaution professionnelle, aux experts avisés comme M. Lamari.

I. B.