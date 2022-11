Tunisie : Marché de Noël By Tunisia Mall du 9 au 12 décembre 2022

A l’occasion de son 7ème anniversaire, le centre commercial Tunisia Mall, situé aux Berges du Lac II, organise une première édition du Marché de Noël, du 9 au 12 décembre 2022.

Les organisateurs annoncent un évènement exceptionnel de 10h à 19h, sur l’esplanade de Tunisia Mall 2, où de nombreux artisans et créateurs tunisiens seront au rendez-vous. .

«Dans un cadre féerique et authentique, dans une ambiance conviviale & magique avec pleins d’animations et de festivités , qui satisfait les grands et gâte les petits!🎁🎉🎆❤», promettent encore les organisateurs.

Y. N.