Le programme et les nouveautés des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2022)

La 23e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2022) aura lieu du 3 au 10 décembre prochain dans différents espaces de la capitale. Des pièces de théâtres, des rencontres, des débats et des colloques sont au programme de cette nouvelle édition.

Par Fawz Benali

La comédienne et directrice des JTC Nissaf Ben Hafsia a donné hier, vendredi 25 novembre, une conférence de presse à la Cité de la Culture de Tunis pour dévoiler le programme et les nouveautés de la 23e édition qui se veut festive, plurielle et engagée comme à l’accoutumée.

Le théâtres dans les salles et ailleurs

Plus de 80 pièces issues de 23 pays différents sont programmées cette année. 12 pièces ont été retenues en compétition officielle, et 31 autres seront présentées hors compétition. La section parallèle Théâtre du monde donnera à voir une douzaine de productions. Le public aura également rendez-vous avec un programme autour du théâtre amateur, du théâtre pour enfant, des pièces issues des projets de fin d’année des écoles théâtrales dans une nouvelle section intitulée « Expériences et écoles », ainsi que des spectacles de rue.

Trois rencontres sont prévues autour des créateurs de l’immigration, des expériences des créatrices de théâtre arabes et africaines ainsi que du théâtre saoudien.

Un colloque intitulé « Vers des perspectives de production et de distribution dans les pays arabes et africains » sera organisé sous la direction du professeur émérite Mohamed Messaoud Idriss en présence de professionnels, de programmateurs et d’artistes pour évoquer les perspectives du festival qui ambitionne de devenir le premier marché arabe de promotion, de production et de distribution d’œuvres théâtrales arabes et africaines.

Un deuxième colloque aura également lieu durant le festival, il sera placé sous le thème « Molière, au miroir du théâtre arabe et africain » et sous la direction du Pr Hamadi Hemaidi, en partenariat avec l’association tunisienne des critiques de théâtre.

Focus Sénégal, hommages et ouverture éclatée

Le programme comprendra aussi un focus sur le théâtre sénégalais et cinq ateliers autour de la critique scénographique, du théâtre Forum, de la transformation du comédien dans l’espace, de la mise en scène, du « Physical Comedy » et de l’art thérapie.

Comme chaque année, le festival rendra un hommage posthume aux grandes figures du théâtre, notamment à Hichem Rostom Tawfik Bahri, Sadok Mejri, Mongi Tounsi, Ismail Bouslama, Bechir Khamouma, Adel Habbassi, Adel Megdiche …

Deux pièces de théâtres sont programmées pour la soirée d’ouverture : « Moi le Roi » de Moez Hamza au Théâtre des régions (Cité de la Culture) et « Juste un sourire » de Hatem Derbel à la salle Le Rio.