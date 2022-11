Gammarth-Exposition: Lumières des Fêtes Fée mains, by Be Tounsi à l’espace Sadika

Quelques jours seulement nous séparent de notre grand événement des fêtes de fin d’année qui se tiendra les 9, 10 et 11 décembre à l’espace Sadika à Gammarth.

Une centaine de créateurs, d’artisans, de producteurs et d’artistes triés sur le volet et choisis dans différentes régions du pays seront au rendez-vous, devenu incontournable en cette belle période de fin d’année.

Nous vous promettons une très belle exposition, beaucoup de nouveautés et une très bonne ambiance festive durant les trois jours.

Be Tounsi et Sadika Keskes, sont à l’origine de cette édition spéciale Fée Mains, pour donner l’occasion à des artisans créateurs de talent de participer à ce marché artisanal où ils proposeront leurs nouveautés autour de l’art de la table, l’habit et l’accessoire de mode, les senteurs, l’art culinaire et les saveurs traditionnelles ainsi que l’objet de décoration.

Inspirés de notre riche et bel artisanat spécifique des régions, les collections qui seront dévoilées se caractérisent par un aspect à la fois moderne et authentique.

Communiqué