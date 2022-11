Un homme a été arrêté à Kairouan en lui saisissant une somme de 500.000 dinars qu’il avait retirée d’une agence bancaire dans la région. Il est soupçonné de blanchiment d’argent.

L’unité d’enquête et d’investigation de Kairouan a reçu des renseignements selon lesquels l’individu en question a retiré une importante somme d’argent, et après coordination avec le parquet, elle l’a arrêté et saisi son argent.