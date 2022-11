Trente projets artistiques retenus à la prochaine édition des Journées musicales de Carthage (JMC 2023)

La direction des Journées musicales de Carthage (JMC 2023) vient d’annoncer les trente projets artistiques ayant été retenus pour la prochaine édition du festival prévu pour le début de l’année 2023.

La huitième édition des JMC aura lieu du 21 au 28 janvier 2023 sous la nouvelle direction de la chanteuse et musicologue Dorsaf Hamdani. La direction du festival avait reçu une centaine de candidatures venant de Tunisie, de pays arabes, africains et méditerranéen, dont trente seulement ont été sélectionnées pour participer à cette nouvelle édition.

Parmi les 54 projets tunisiens, 20 ont été retenus et parmi les 43 internationaux, 10 feront partie du programme. Tous les genres et univers artistiques seront représentés cette année, comme l’avait mentionné la directrice du festival qui souhaite que cette édition soit plurielle et ouvertes à toutes les musiques du monde.

F.B