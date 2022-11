L’écrivaine Khadija Delaval prochainement à Tunis pour présenter son livre « La nièce du taxidermiste »

L’autrice tuniso-suisse Khadija Delaval sera présente ce vendredi 2 décembre à la librairie Al Kitab, à la Marsa, pour présenter son premier roman « La nièce du Taxidermiste ».

L’ambassade de Suisse en Tunisie et la librairie Al Kitab à la Marsa organisent une rencontre avec la jeune autrice francophone Khadija Delaval autour de son premier roman « La nièce du Taxidermiste », paru cette année aux éditions Calmann-Lévy.

Le roman est centré autour du personnage de Baya, qui comme chaque année, passe ses grandes vacances d’été à Hammamet avec ses sœurs et ses cousins. Les luttes de pouvoir s’exercent, y compris entre les enfants, dans l’indifférence totale des adultes. Sous le joug de cousins plus âgés, Baya vit des moments d’autant plus douloureux qu’en l’absence de sa mère elle ne peut se confier à personne.

La rencontre démarre à 16h, elle sera ouverte au grand public.

