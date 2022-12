Tunisie : le déficit de la balance commerciale énergétique continue de s’aggraver

Le déficit de la balance commerciale énergétique de la Tunisie a fortement augmenté de 84% (compte tenu de la en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée) à fin septembre 2022 par rapport à la même période de 2021, à 7.046 millions de dinars (MD) de 3.832 MD.

C’est ce qui ressort du rapport mensuel sur la situation énergétique, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines, sachant que les exportations de produits énergétiques ont augmenté en valeur de 66%, tandis que les importations ont augmenté de 77%.

Selon l’observatoire, le commerce de l’énergie est très sensible à trois facteurs, à savoir les quantités échangées, le taux de change $/DT et le prix du Brent. Le taux de change s’est détérioré, le prix du Brent a fortement augmenté et le déficit quantitatif de la balance commerciale a connu une baisse de 4% à fin septembre 2022, par rapport à fin septembre 2021.