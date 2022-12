Dix pièces de théâtre dans la section Théâtre du monde

La 23e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2022) prévoit dans sa section parallèle Théâtre du monde, une dizaine de productions internationales.

Les JTC démarrent demain, samedi 3 décembre, et comme chaque année, en plus de la compétition officielle, le festival prévoit plusieurs autres sections parallèles non compétitives, dont Le Théâtre du Monde.

Lors de cette édition dirigée par la comédienne Nissaf Ben Hafsia, le public aura l’occasion de découvrir dix pièces de théâtre venues de sept pays différents (France, Belgique, Italie, Espagne, Hongrie, Ukraine et Burkina Faso).

Ces pièces de théâtre seront présentées tout au long de la semaine du festival, à partir du dimanche 4 décembre, dans différentes salles de la capitale.

Le programme de la section Théâtre du monde

F.B