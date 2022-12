La clinique Alyssa déplore le décès du Dr Amir Chaibi Professeur en chirurgie esthétique

La clinique Alyssa annoncé, dans la soirée de ce vendredi 2 décembre 2022, le décès du Dr Amir Chaibi Professeur en chirurgie esthétique.

«La direction générale, le personnel actif et sédentaire de la clinique Alyssa présentent leurs plus sincères condoléances aux proches du professeur en chirurgie esthétique, Dr Amir Chaibi», lit-on dans une note publiée par la clinique, qui a présenté ses condoléances à la famille, aux consœurs et confrères du regretté :

«En cette douloureuse circonstance, nous réitérons nos condoléances à sa femme madame Khédija et à tous les membres de sa famille et à ses confrères et les assurons de notre soutien indéfectible. Nos pensées vous accompagnent. Puisse Dieu l’accueillir en son Paradis éternel».

Amir Chaibi sera accompagné à sa dernière demeure, demain samedi 3 décembre au cimetière de Sidi Bou Saïd après la prière d’El-Asr. Le cortège funèbre quittera son domicile 19 rue Ibn Saati, la Marsa, à 14 heures, précisent ses proches.

Y. N.