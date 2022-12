Paris sportifs illégaux : Plusieurs arrestations au gouvernorat de Nabeul

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé plusieurs arrestations menées au cours de descentes effectuées dans le gouvernorat de Nabeul, et ce, dans le cadre de la lutte nationale contre les paris sportifs illégaux et le blanchiment d’argent.

Dans un communiqué publié ce vendredi 2 décembre 2022, la DGGN précise que ces opérations ont été menées suite à des plaintes déposées par des parents de jeunes ayant été arnaquées par lesdites sociétés illégales, et en coordination avec le parquet, la GN de Nabeul a effectué des descentes à Dar Allouche, El Haouaria et au centre ville de Nabeul.

Plusieurs sommes d’argent en dinars tunisiens ont été saisies et les propriétaires des centres ont été arrêtés, ajoute la DGGN, qui a appelé les citoyens à contribuer à la lutte contre les paris sportifs et le blanchiment d’argent en signalant les commerces suspects, via le numéro 71.860.135.

Y. N.