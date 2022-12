Tunisie : Solidaire avec le maire de Bizerte, Al-Jomhouri dénonce un limogeage injuste

Le parti Al-Jomhouri a dénoncé, ce vendredi 2 décembre 2022, le limogeage par décret présidentiel du maire de Bizerte Kamel Ben Amara, estimant que cette décision «prise par l’autorité putschiste est injuste et constitue une ingérence manifeste dans les affaires d’un pouvoir local élu».

Dans son communiqué, Al-Jomhouri a exprimé sa solidarité avec le maire de Bizerte, en affirmant que son limogeage par le président de la république «va à contre les principes de la bonne gouvernance démocratique et prouve la persistance du pouvoir en place dans l’attaque des institutions indépendantes et élues».

Al-Jomhouri a également appelé «les défenseurs de la démocratie et les forces vives du pays à s’opposer à cette dérive dangereuse et à conjuguer leurs efforts pour sauver la Tunisie de l’aggravation de la crise politique, économique et sociale».

Y. N.