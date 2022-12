Le vieillissement des populations est propice au développement du tourisme médical en Tunisie

La Tunisie, leader du tourisme médical sur le continent africain, gagnerait à élargir son offre, a déclaré Dr Nadia Fenina, directrice générale de l’investissement au ministère de la Santé. Et notamment au tourisme des seniors.

Le tourisme médical est un véritable moteur économique et un créneau d’exportation, a déclaré la responsable lors d’une table-ronde organisée, vendredi 2 décembre 2022, à Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis, par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-suisse sur le thème : «Tourisme médical et bien-être ».

La Tunisie dispose des infrastructures nécessaires pour mettre en réseau les professionnels de la santé, une industrie pharmaceutique de pointe et un solide système de formation en santé pour être une plaque tournante régionale et internationale du tourisme médical. La Fédération mondiale du thermalisme et de la climatothérapie a, d’ailleurs, déclaré Djerba capitale méditerranéenne de la thalassothérapie en 2014, a-t-elle rappelé.

La Tunisie possède également des réserves d’eau thermale qui en font un site privilégié du thermalisme.

Le président de la Chambre nationale des entreprises de santé, Ghazi Mejbri, a déclaré, de son côté, qu’environ 500 lits sont actuellement disponibles.

Le vieillissement des populations en Tunisie et dans les pays riches (plus de 1 milliard de seniors actuellement, dont plus du quart en Europe et 1,25 million en France) est un facteur propice à la croissance du secteur en Tunisie.

Le tourisme des seniors est une véritable opportunité pour la Tunisie dans une population mondiale vieillissante où l’espérance de vie s’allonge, a déclaré Imene Miri, physiatre (spécialiste de la réadaptation physique).

D’après Tap.