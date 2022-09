L’accueil de patients étrangers dans les hôtels en Tunisie est illégal

L’accueil de patients étrangers dans des hôtels tunisiens est une violation de la loi de la part des hôteliers, car la place des patients est dans les cliniques privées ou les maisons de repos.

C’est ce qu’a déclaré, aujourd’hui, Dr Nadia Fenina, directrice générale de l’unité d’investissement, de facilitation des services et de promotion de la santé au ministère de la Santé, lors de sa participation à une conférence sur l’accueil thérapeutique tenue à Hammamet Sud.

En réponse à une question de Mosaïque FM sur l’accueil récemment de touristes suisses atteints de la maladie d’Alzheimer dans un hôtel tunisien, Mme Fenina a expliqué que le ministère de la Santé a reçu une notification à ce sujet et a envoyé une inspection aux unités hôtelières incriminés.

La responsable a indiqué que la place du patient, qu’il soit un touriste local ou étranger, ce sont les cliniques privées ou les maisons de repos pour les convalescents parmi eux, et non pas les hôtels.

Mme Fenina a poursuivi en disant que ce qui généralement admis c’est que les hôtels servent au tourisme et au divertissement et la fourniture de services dans ce domaine afin que les soins de santé et hospitaliers restent dans leur cadre spécifique désigné et autorisé par l’État.

Le ministère de la Santé est en train d’élaborer une stratégie nationale de tourisme médical et hospitalier et a élaboré à cet effet un cahier des charges pour ouvrir le champ de l’investissement aux opérateurs tunisiens et étrangers dans le domaine des maisons de repos.

I. B.