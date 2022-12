Tunisie : l’UGTT soutient l’élargissement de l’assiette fiscale

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ne s’oppose pas à toutes les décisions du gouvernement. La preuve : elle soutient les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour l’exercice 2023 visant à renforcer la capacité de l’État à assurer le recouvrement de ses recettes fiscales, à élargir l’assiette de l’impôt et à rapprocher l’imposition des revenus du capital de celle des salaires.

Lors d’une rencontre tenue vendredi 2 décembre 2022 avec la ministre des Finances, Sihem Nemsia, des experts et des membres de la centrale syndicale ont exprimé leur volonté de consacrer le principe de justice fiscale et de répartition équitable de la charge fiscale entre les différents contribuables, en plus de l’intégration de l’économie informelle. Ils ont également discuté de la nécessité de fixer le nombre de bénéficiaires du régime forfaitaire, indique un communiqué publié par le ministère des Finances.

La séance a été consacrée à l’examen des différentes mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances pour l’année 2023, outre les questions liées à la conjoncture économique et aux pressions sur les finances publiques.

A leur tour, les membres du bureau exécutif de l’UGTT ont souligné l’importance de l’approche participative dans la mise en œuvre du programme de réformes. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer les garanties nécessaires aux catégories vulnérables et moyennes pour les aider à faire face aux difficultés de la situation actuelle.

Pour sa part, la ministre des Finances a souligné que le relèvement de la notation de la Tunisie par l’agence Fitch Ratings et la conclusion du programme d’appui avec le Fonds monétaire international (FMI) permettront à la Tunisie d’obtenir, auprès des bailleurs de fonds internationaux dans le cadre de partenariats bilatéraux, les fonds nécessaires pour répondre aux besoins de financement du pays.

Elle a rappelé que le projet de loi de finances comporte un certain nombre de mesures qui s’inscrivent dans le cadre du programme de réforme du système fiscal, de lutte contre l’évasion fiscale, d’élargissement de l’assiette fiscale et d’intégration de l’économie informelle. Mme Nemsia a mis l’accent sur l’importance de la dimension sociale dans le projet de loi de finances, soulignant que le gouvernement est particulièrement intéressé par les mécanismes d’accompagnement du programme en question, notamment en matière de sensibilisation des catégories sociales basses et moyennes.

I. B. (avec Tap).