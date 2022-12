« Final cut » aux JTC 2022 : Le récit intime de Myriam Saduis sur la décolonisation en Tunisie

La pièce de théâtre belge « Final cut » de Myriam Saduis a été présentée hier soir, lundi 5 décembre, à la Cité de la Culture à Tunis, dans le cadre des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2022). La metteuse en scène nous raconte sa propre histoire et celle de la Tunisie durant la décolonisation française.

Présentée hors compétition, Final cut est l’un des plus belles pièces de théâtre de la 23e édition des JTC qui a démarré samedi dernier. Il s’agit d’un projet construit autour de l’histoire familiale de Myriam Saduis qui a conçu et écrit la pièce, avec une collaboration à la mise en scène d’Isabelle Pousseur.

Auréolée du prix du meilleur spectacle et de la meilleure actrice du Maeterlinck Belgique, la pièce connaît depuis sa création en 2018 un véritable succès en Belgique et en Europe, grâce à un récit intime, bouleversant et sincère livré par Myriam Saduis. Cette dernière a décidé de raviver les plaies en nous racontant le chemin d’une adolescente puis une adulte qui cherche sa vérité dans la confusion d’une famille traumatisée par la fin de la colonisation française en Tunisie.

La petite histoire et la grande histoire vont de pair dans ce monologue à travers lequel l’artiste aborde les thèmes de l’identité, de la décolonisation, du métissage et de la quête de soi.

F.B