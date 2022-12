La Biat remporte quatre labels d’excellence en 2022

La Biat a remporté quatre récompenses bancaires de renom au titre de l’année 2022, des reconnaissances nationales et internationales qui l’honorent. En plus des prix de meilleure stratégie de digitalisation en Afrique du Nord, de meilleure gouvernance bancaire et de meilleure banque dépositaire en Tunisie renouvelés cette année, la Biat confirme son leadership en matière de relation client en remportant le prix «Elu meilleur service client de l’année 2022» par les tunisiens.

En 2022, la première banque privée en Tunisie, a reçu plusieurs distinctions prestigieuses par des organismes de renommée internationale. Des reconnaissances qui saluent les performances de la Biat en matière de transformation digitale, de gouvernance, de services de banque dépositaire et de qualité de service client. Ces prix sont attribués chaque année selon des critères de sélection rigoureux alliant analyses des réalisations et documents publics et interviews du top management.

Le Prix de la «Meilleure stratégie de digitalisation en Afrique du nord» a été attribué par Capital Finance International (CFI.co) à la Biat pour la deuxième année consécutive.

Les critères de sélection pour ce prix se basent sur la création de valeur pour les actionnaires et toutes les autres parties prenantes, l’innovation mise en œuvre, l’expérience utilisateur améliorée, l’efficacité et rentabilité, le leadership du marché, la différenciation par rapport à la concurrence et l’utilisation de nouvelles technologies.

Le Jury de CFI.co a affirmé dans son rapport : «La Biat s’est engagée il y a quatre ans dans une transformation numérique qui continue de porter ses fruits en termes d’engagement client et d’innovation produit. Elle déploie en permanence de nouvelles fonctionnalités avec pour objectif de devenir la banque digitale de référence et de jouer un rôle de catalyseur dans la transformation digitale du pays».

Le Prix de la «Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie» attribué par Capital Finance International (CFI.co) à la Biat pour la 4e année consécutive, confirmant ainsi la solidité du système de gouvernance de la Biat, un des piliers de son succès.

Il salue les prouesses de la Biat sur un certain nombre de critères : la stabilité et la performance financière; la qualité du service client; la création de valeur et l’innovation; le leadership exécutif; l’excellence dans la gouvernance de l’entreprise; la gestion des risques; l’utilisation de la technologie et l’intégration de la responsabilité sociétale des entreprises dans la stratégie de la banque.

Le Jury de CFI.co estime dans son rapport que «la Biat considère sa capacité d’adaptation et son personnel expérimenté comme les facteurs clés de son succès. Une structure de gouvernance solide aide la banque à tenir ses promesses envers ses parties prenantes. Le système de gouvernance de la banque suit les meilleures pratiques internationales pour assurer la transparence et favoriser l’innovation».

Le Prix de la «Meilleure Banque Dépositaire en Tunisie» a été attribué par le magazine spécialisé Global Finance à la Biat pour la 3e année consécutive, distinction qui salue la performance continue de l’activité dépositaire de l’établissement.

Le Prix «Elu meilleur service client de l’année 2022» en Tunisie a aussi été remporté par la Biat. Cette récompense appuie le savoir-faire des équipes de la Biat en matière d’excellence de prise en charge à tous les points de contact avec les clients qu’ils soient humains, téléphoniques ou digitaux.

Pour l’attribution de ce prix, plusieurs critères ont été pris en compte tels que les visites clients mystères, les appels téléphoniques adressés aux Centres Relations Clients, les requêtes envoyées par email ou via les réseaux sociaux.

La Biat est honorée de recevoir ces distinctions qui appuient son ambition de développement continu et témoignent de son engagement d’offrir le meilleur accompagnement à ses clients.

Communiqué.