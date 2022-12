Tunisie-Cour des comptes : Nejib Ktari tire la sonnette d’alarme

Le premier président de la Cour des comptes, Nejib Ktari, a déploré le sort réservé aux travaux de cette juridiction, dont les résultats se retrouvent souvent dans les tiroirs et les recommandations rarement prises en compte.

M. Ktari, qui intervenait lors d’une journée d’étude organisée par la Cour relative à l’évaluation des résultats de ses travaux et aux suites données à ses rapports de contrôle, a déclaré que le moment est venu pour que la Cour des comptes prenne en main elle-même les résultats de ses travaux et sanctionne tous ceux qui n’ont pas suivi ses recommandations, et ce conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le chapitre 16 de la loi fondamentale organisant les travaux de la Cour des comptes promulguée en 2019.

Le premier président de la Cour des comptes a également souligné que depuis 30 ans les différentes structures de contrôle font leur travail et relèvent de nombreux abus et manquements, mais en vain. Il est temps que tous ceux qui disposent de l’argent public assument leurs responsabilités, mettent en œuvre les recommandations, évitent les manquements signalés pour assurer une bonne utilisation des deniers publics et préviennent ainsi les errements pouvant conduire à la corruption.

M. Ktari a aussi souligné que le suivi aura lieu après la préparation d’un guide des moyens d’intervention et de poursuite des personnes qui ne mettent pas en œuvre les recommandations du tribunal, un guide qui sera conforme aux normes internationales dans ce domaine.

