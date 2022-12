Tunisie : hommage à Sophie Bessis «censuré» à Paris

Dans le communiqué ci-dessous, le CRLDHT dénonce le «report» sine die de la rencontre scientifique prévue le 9 décembre 2022 à la Maison de Tunisie à Paris en hommage à Sophie Bessis, chercheure et écrivaine tunisienne. (Maison de Tunisie à Paris / Sophie Bessis).

Cette décision qui nous a d’abord interloqués, semble confirmer une inquiétante dérive atteignant aujourd’hui les institutions publiques tunisiennes même quand elles ont leur siège à l’étranger.

Rappelons que la Maison de Tunisie a accueilli un grand nombre de manifestations et de rencontres en partenariat avec le CRLDHT et qu’elle a elle-même proposé l’organisation de l’hommage à Sophie Bessis, dont les mérites intellectuels ne sont plus à démontrer, en coordination avec le Comité. C’est pourquoi ce report sine die est inexpliqué et que nous le jugeons injustifiable. Ou alors par une volonté non explicite de censure de la part des décideurs.

L’engagement démocratique de Sophie, femme de gauche et militante féministe, qui s’exprime régulièrement pour la défense des droits et des libertés, est la seule explication de cette décision brutale.

Tout en rappelant que la Fondation de la Maison de Tunisie agit sous la tutelle de l’ambassade de Tunisie en France, nous réitérons notre condamnation de ce qui pourrait constituer un grave précédent consistant à baillonner toute parole libre des démocrates et des intellectuels, y compris désormais au-delà des frontières de notre pays.

Nous déplorons ce triste épisode qui n’entamera en rien le respect que nous portons à son œuvre et à son engagement pour la démocratie, la liberté et les droits de l’homme.

Communiqué.