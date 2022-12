JTC 2022 – Théâtre du monde : « Le misanthrope » de Molière dans une nouvelle adaptation

La pièce de théâtre « Le misanthrope » a été présentée hier soir, mardi 6 décembre, au Théâtre El Hamra, dans le cadre des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2022). Une création française signée Violette Erhart et Sylvain Martin.

Comme chaque année, les JTC donnent à voir le meilleur des dernières productions théâtrales tunisiennes, arabes et africaines, avec une ouverte sur le monde à travers la section parallèle et non compétitive Théâtre du monde.

Dix pièces de théâtre issus de huit pays différents sont programmées cette année dans cette section, parmi lesquelles figure « Le misanthrope », nouvelle adaptation de la célébrissime pièce éponyme de Molière.

Cette nouvelle création est mise en scène par le duo d’artistes français Violette Erhart et Sylvain Martin, avec la participation de Bunny Chriqui, Violette Erhart, Luc Franquine, Florian Guérin, Mahmoud Ktari et Kevin Messager.

Pris au piège de ses propres contradictions, Alceste, fou amoureux de l’envoûtante Célimène, est déchiré entre ce que lui dicte d’un côté son cœur et de l’autre sa raison. Il s’agit du Premier Chapitre de la Trilogie « Du Misanthrope au Cardinal ». Un triptyque autour de la haine de l’humanité toute entière, sur l’hypocrisie, la couardise et la compromission que le public tunisien a pu découvrir hier soir dans le cadre intimiste du théâtre d’El Hamra au centre-ville de Tunis.

F.B