Tunisie : Bayda Tech installe son usine à Zarzis

Une nouvelle unité industrielle spécialisée dans l’assemblage d’équipements électroniques, filiale de Vega Groupe, groupe tunisien opérant dans l’électroménager, sera implantée dans le Parc d’activités économique de Zarzis (Paez).

L’unité baptisée Bayda Tech, a fait l’objet d’un accord signé mardi 6 décembre 2022 entre le Pdg de Paez, Chaouki Friaa, et le Pdg de Vega Group, Chaouki Trimeche, en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Nouira Gongi.

L’unité d’un coût de 6 millions de dinars est entièrement exportatrice et est destinée aux marchés libyen et algérien, a précisé le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Ce projet fournira, dans un premier temps, une cinquantaine d’emplois directs (ingénieurs, techniciens et ouvriers) et permettra dans un second temps l’emploi de 270 personnes.

Le Paez comprend 50 projets répartis dans les secteurs des services logistiques (22), de l’industrie (12), des technologies de la communication et de l’information (9) et du commerce international (7) qui ont créé 870 emplois directs.

D’après Tap.