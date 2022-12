Affaire de la fillette tunisienne arrivée seule à Lampedusa : Le passeur principal arrêté à Monastir

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, la Brigade maritime de Monastir a arrêté, au cours d’une descente effectuée dans une ferme, 10 individus, dont deux passeurs. Parmi ces derniers, le passeur principal lié à l’affaire de Linda, la fillette tunisienne de 4 ans arrivée seule à Lampedusa, en octobre dernier.

C’est ce qu’indique un communiqué de la Direction générale de la garde nationale (DGGN) publié ce jeudi 8 décembre 2022, en précisant que les suspects arrêtés au cours d’une soirée arrosée, ont tous été placés en détention sur ordre du parquet.

Le passeur lié à l’affaire de Linda a été conduit pour sa part à l’Unité centrale de la GN pour la suite de l’enquête.

Rappelons que les parents de la fille avaient l’intention de rejoindre les côtes italiennes avec leurs deux enfants, en octobre dernier, et avaient alors payé 24.000 dinars au passeur.

Cependant au moment de prendre le large, le père avait installé sa plus jeune fille sur l’embarcation et a dû rebrousser chemin pour aider sa femme et leur 2e fille de 7 ans qui avait besoin de soins médicaux, dont une opération chirurgicale, mais affirme avoir été pris de court au départ de cette traversée illégale, ne pouvant plus rejoindre l’embarcation qui était déjà partie.

La sœur de Linda opérée à Sousse.

Après sa prise en charge en Italie, la justice tunisienne avait décidé le rapatriement de Linda, décision confirmée le 24 novembre dernier par la justice italienne, ce qui a permis au délégué général à la protection de l’enfance d’aller chercher la fillette, qui est rentrée trois jours plus tard en Tunisie, où elle a pu retrouver sa famille.

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, a également décidé d’aider ladite famille, en coordination avec le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Santé, qui s’est chargé de la sœur de Linda, âgée de 7 ans, pour des soins dans un hôpital public à Sousse, où elle a été opérée lundi dernier.

