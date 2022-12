Journée internationale des droits de l’Homme : Séminaire / Débat à Tunis

L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise, le samedi 10 décembre, une rencontre autour des enjeux et défis des droits de l’Homme dans la région Ména.

La Journée internationale des droits de l’Homme est célébrée le 10 décembre de chaque année, jour anniversaire de l’adoption de la déclaration universelle des droits de l’Homme en 1948. Elle est cette année placée sous le thème « Dignité, liberté et justice pour tous ».

Dans le cadre de sa programmation du mois de décembre, l’IFT accueillera dans son auditorium un séminaire – débat autour de la situation des droits humains dans la région Moyen-Orient et Afrique du nord, et ce, avec la participation de 11 pays (Tunisie, Libye, Maroc, Algérie, Égypte, Liban, Syrie, Palestine, Jordanie, Yémen et Irak).

La rencontre sera l’occasion de faire connaître la situation des droits de l’homme dans ces pays et de faire un focus sur le rôle que peuvent jouer les jeunes et la société civile dans le soutien aux droits humains.

F.B