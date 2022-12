Une femme enlevée et violée à Bembla : Arrestation d’un individu connu des services de police

La garde nationale a arrêté un individu qui a enlevé, violenté et violé une femme à Bembla (gouvernorat de Monastir). Le violeur est connu des services de police, et fait l’objet d’un mandat de recherche émis par la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants…

Suite à la plainte déposée par la victime, son violeur a été identifié et arrêté à Chorbane, sa ville natale, par la brigade d’investigation et de recherche relevant de la GN de Jemmal.

Lors de son interrogatoire, il est passé aux aveux et le parquet a décidé de le placer en détention, sachant qu’il devra également être interrogé dans une autre affaire de violence, dans le cadre d’une autre plainte déposée à son encontre à la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants de Monastir.

Notons que la victime a été prise en charge dans un hôpital de la région, où elle bénéficie également d’un suivi psychologique.

Y. N.