Coup de départ des quarts de final de la Coupe du Monde Qatar 2022 aujourd’hui entre Croatie et Brésil. La Seleçao, l’équipe la plus favorite du mondiale avec son trio de feu Neymar Vinicius Junior et Richarlison peut néanmoins s’attendre a une bataille féroce face au coéquipiers de Lukas Modric. En direct, 16h heure Paris au Stade Education City à Doha.

Croatie vs Brésil en live streaming : Coupe du Monde 2022