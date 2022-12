La Cité des Sciences à Tunis organise les Journées de l’aéronautique

La 4e édition des Journées de l’aéronautique « Les Ailes de la Cité » aura lieu les 21 et 22 décembre à la Cité des Sciences de Tunis. Des conférences, des compétitions, des animations et des expositions sont au programme de ces journées ouvertes au grand public.

Les Journées de l’aéronautique seront l’occasion de célébrer la Journée Internationale de l’Aviation Civile (le 07 décembre) et la commémoration du premier vol intercontinental de l’histoire réalisé par Roland Garros, de Tunis à Rome, le 18 décembre 1912.

L’événement est organisé en partenariat avec le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Intérieur, l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA), l’Association Tunisienne de l’Aéronautique (ATA) avec la collaboration de la Société Nationale de Protection des Végétaux (SONAPROV), l’Association Africaine pour le développement du géospatial (AGEOS), l’Association Ciel pour tous; la Fédération Tunisienne des Pilotes de Lignes (FTPL), l’Association Tunisienne des Contrôleurs de la Circulation Aérienne (ATCCA) et la Fédération Tunisienne de l’aéronautique et l’Aéromodélisme (FTAA).

Le programme comprendra des conférences grand public assurées par des professionnels du métier, un concours Aéro-Film, des compétitions de planeurs pour les écoles d’ingénieurs, des ateliers scientifiques et des démonstrations, des expositions et des stands, un show de Drones et d’avions modelés et réduits et des séances avec des simulateurs.

Le programme

