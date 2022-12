Moodha Okhra : La mode circulaire, vers une consommation plus responsable

Dans le cadre du programme « Moodha Okhra », la Fondation Tunisie pour le développement accueillera une exposition autour de la mode circulaire où sera présentée une collection de vêtements recyclés issus d’invendus.

Le Goethe Institut de Tunis et l’association Pontalent organisent la deuxième édition « Moodh’Up » du programme Moodha Okhra qui oeuvre à informer et à sensibiliser le grand public sur la mode responsable en organisant des événements avec des créateurs et des experts autour de la mode recyclée.

Le prochain événement sera une exposition intitulée « Une expo autrement » où sera présentée une collection collective de cinq jeunes créateurs tunisiens : Zeineb Ali, Faten Gharbi, Hedi Ben Mami, Youssef Oueslati et Jihen Mzoughi.

L’exposition aura lieu du 11 au 17 décembre et donnera à voir une collection de vêtements recyclés à partir des invendus de la marque Indigo.

