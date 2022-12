Tunisie : Décès de l’artiste Faiza Mahressi

Le ministère des Affaires culturelles vient d’annoncer tard dans la soirée de ce jeudi 8 décembre 2022, le décès l’artiste et chanteuse Faiza Mahressi.

La triste nouvelle avait été annoncée, un peu plus tôt, par son amie l’actrice et animatrice Hanen Chograni, ainsi que plusieurs artistes et chanteurs, qui ont exprimé leur douleur suite à la disparition de Faiza Mahressi et ont présenté leur condoléances à la famille de la regretté.

Le ministère a rappelé que l’état de santé de Faiza Mahressi, considérée comme l’une des voix les plus belles qui ont présenté la chanson traditionnelle dans un style unique, s’était détérioré, nécessitant son hospitalisation pendant un certain temps.

En cette douloureuse occasion, le ministère a présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte et à toute la famille artistique et culturelle en Tunisie

Y. N.