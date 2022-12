La Cité des Sciences à Tunis célèbre son trentième anniversaire

La Cité des Sciences à Tunis célèbre ce mois le trentième anniversaire de sa création. Un programme festif autour des sciences et de la culture a été concocté pour cette occasion, et ce, à partir du samedi 21 décembre.

Depuis sa création en 1992, la Cité des Sciences ne cesse d’être un espace d’échange, de diffusion et de partage autour des sciences et des nouvelles technologies en organisant régulièrement des événements et des activités ouvertes au grand public.

La Cité organise du du 21 au 24 décembre un programme de célébration à cette occasion avec des conférences, des expositions, des soirées astronomiques, des soirées musicales …

« Célébrons le passé, évaluons le présent pour lancer l’avenir » est le slogan de ce programme qui sera aussi l’occasion de célébrer les Journées de l’aéronautique, de rencontrer les bâtisseurs et les partenaires nationaux et internationaux de l’institution.

F.B