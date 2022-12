La Tunisie ne protège pas les femmes contre la violence domestique

Les autorités tunisiennes ne protègent pas suffisamment femmes contre la violence domestique malgré l’adoption d’une loi forte en 2017, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié 12 décembre 2022.

Par Moktar Lamari *

La grave crise économique qui sévit en Tunisie fait monter en flèche la violence et la criminalité. Première victime de cette évolution, les femmes, les jeunes filles et surtout celles vivant en milieu rural. Les criminels peuvent être un mari, un frère, un père, un financé… et même un fils! Un bilan mortifère…

Il te donne une baffe, et alors ?

Publié cette fin de semaine, le rapport de 94 pages, dont le titre est «Alors, Et s’il vous frappe ? : Lutter contre la violence domestique en Tunisie», a révélé que malgré l’engagement de certains responsables et l’une des lois les plus strictes contre la violence domestique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une mauvaise mise en œuvre de la loi expose les femmes à un risque de violence.

Les autorités ne répondent pas systématiquement, n’enquêtent pas et ne fournissent pas de protection aux femmes qui signalent des violences, et le manque de financement pour les services de soutien, tels que le logement, n’a laissé de nombreuses survivantes nulle part où s’échapper.

L’adoption de la loi n° 58 a été une réalisation importante et de longue date dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes en Tunisie, a déclaré Kenza Ben Azouz, boursier Finberg chez Human Rights Watch et auteur du rapport.

Cinq ans plus tard, cependant, de nombreuses femmes continuent de faire face à de graves abus de la part de leur conjoint et d’autres membres de leur famille et se voient refuser les protections et l’assistance qui leur sont dues par les autorités.

La Tunisie recule au lieu d’avancer

En 2021 et 2022, Human Rights Watch a interrogé plus de 100 personnes à travers la Tunisie, dont 30 survivantes de violences domestiques, des policiers, des avocats, des juges et des prestataires de services au sujet de la réponse des autorités tunisiennes à la violence domestique.

Les autorités ont, par exemple, refusé de l’aider après que son mari l’ait agressée avec une brique.

L’organisation a constaté que la plupart des femmes tunisiennes, en particulier si elles vivent à la campagne ou si elles sont analphabètes, ne sont pas au courant des mesures et des services disponibles pour les protéger contre la violence en vertu de la loi 58. Cela est dû, en partie, à des campagnes d’information et à des signalisations publiques inadéquates.

Les femmes ont le droit, en vertu de cette loi, de demander des mesures de protection temporaires que la police peut demander aux procureurs, ainsi que des ordonnances de protection à plus long terme que les tribunaux peuvent rendre sans que la survivante ait besoin de déposer une plainte pénale ou de divorcer. Cela permet aux autorités d’interdire aux agresseurs présumés d’approcher les survivants et leurs enfants, en leur donnant une protection chez eux pendant qu’ils décident de leurs prochaines étapes. Cependant, les autorités ne semblent pas émettre largement ces ordonnances.

Une police complaisante

Les autorités ont ouvert 130 unités de police spécialisées à travers le pays en vertu de la loi 58 et leur ont fourni une formation. Mais les femmes ont déclaré que la police ne leur expliquait pas régulièrement leurs droits et leurs options, ne répondait pas avec mépris à leurs plaintes ou les pressait de se réconcilier avec leurs agresseurs ou d’acquiescer à la médiation familiale plutôt que de poursuivre une plainte pénale.

La plupart des unités spécialisées ne sont ouvertes que pendant les heures administratives en semaine et ne disposent pas de ressources humaines et matérielles suffisantes, telles que des véhicules pour conduire les femmes à l’hôpital pour un examen médical.

La police insiste également souvent sur des exigences de preuve arbitraires, telles qu’un certificat médical très récent montrant des abus, avant d’accepter d’ouvrir une enquête ou de demander des ordonnances de protection, même si la nouvelle loi ne l’exige pas.

«Lorsque je suis arrivé au poste de police, la police m’a dit que je ne pouvais rien faire avec mes [quatre] certificats médicaux [délivrés en 2020 et 2021] parce qu’ils avaient tous été délivrés il y a plus de 15 jours», a déclaré une survivante de 26 ans. «Je suis analphabète et personne ne m’avait dit que mes certificats perdraient leur validité après quelques semaines», a-t-elle ajouté.

Des juges et des avocats insensibles

Human Rights Watch a également constaté que les femmes qui se présentent devant les tribunaux soit pour intenter des plaintes pénales, soit pour demander des ordonnances de protection à plus long terme n’obtiennent souvent pas de conseils juridiques gratuits, comme le prévoit la loi, ou le soutien est de mauvaise qualité.

Ces problèmes sont exacerbés par les affaires qui ont tendance à traîner devant les tribunaux, ce qui rend la justice encore plus insaisissable.

La loi 58 garantissait également le droit des survivants à un soutien médical et psychologique et à un suivi. Cependant, dans la plupart des régions, seuls des certificats médicaux ont été délivrés sans frais.

Les frais pour des examens médicaux supplémentaires, ainsi que les frais de transport, peuvent dissuader les survivantes de violence domestique. Le personnel médical informe rarement les survivants de leurs droits ou les dirige vers des psychologues et beaucoup n’ont pas la formation nécessaire pour détecter les signes de violence, y compris les impacts physiologiques et psychologiques plus profonds. En 2020, le seul centre de conseil public en Tunisie dédié au bien-être psychologique des survivantes de violence a fermé ses portes en raison d’un manque de financement.

La défaillance du pouvoir

La loi 58 a établi que les victimes de violence ont droit à un abri d’urgence et à des services de réinsertion et de logement à plus long terme. Mais les législateurs tunisiens n’ont pas alloué les ressources nécessaires pour aider les femmes, y compris celles qui s’occupent d’enfants, à obtenir leur indépendance économique vis-à-vis de leurs agresseurs.

L’accès inadéquat aux refuges d’urgence, en particulier à l’extérieur de la capitale, signifie que les femmes qui ont besoin de fuir un ménage violent n’ont nulle part où aller à moins de disposer de ressources suffisantes.

La Tunisie dispose actuellement de 10 refuges pour survivants, avec une capacité totale de 186 femmes et enfants. Le ministère de la Femme prévoit d’ouvrir davantage de refuges pour veiller à ce qu’au moins un refuge soit opérationnel dans chacun des 24 gouvernorats tunisiens d’ici 2024.

En plus de refuges, la Tunisie a besoin d’efforts de sensibilisation pour déstigmatiser la décision d’une femme de fuir le foyer familial et de se tourner vers des refuges. La Tunisie a besoin de plus de financement pour aider la femme à trouver un logement à long terme, un emploi et plus de sécurité personnelle.

La Tunisie n’est plus la championne des droits des femmes de la région. Le pays doit évaluer et moderniser ses lois traitant de la violence domestique et considère cette violence comme un crime grave.

Beaucoup de femmes n’ont aucun moyen d’échapper à leurs maris, pères, frères ou fils qui les maltraitent en toute impunité. Au su et au vu des pouvoirs publics, des élites politiques et imams des mosquées…

Vidéo Human Rights Watch.